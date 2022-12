Legisladores democratas pedem à Meta para não restaurar conta de Donald Trump

A carta foi escrita pelos legisladores democratas na semana passada e cita várias fontes noticiosas sobre o que Donald Trump está a publicar na rede social ‘Truth’, rede social criada pelo antigo presidente norte-americano.De acordo com a informação avançada pelos dois democratas, Trump amplificou teorias da conspiração de membros do grupo QAnon, que a Meta baniu de todas as suas plataformas em 2020.“Para que a Meta mantenha a sua credibilidade e legitimidade no que toca a políticas de integridade eleitoral, é essencial que a empresa mantenha a proibição ao antigo presidente Trump. Baseado nosda Meta a conta de Donald Trump deve manter-se fechada”, pode ler-se na carta.A informação foi avançada pela CNN internacional que tentou contactar a empresa liderada por Mark Zuckerberg, sem sucesso.A conta de Donald Trump foi suspensa há dois anos das plataformas da Meta, depois dos acontecimentos de 6 de janeiro de 2021, no Capitólio. A empresa mostrou preocupações em relação ao conteúdo dos discursos de Donald Trump e como estes podem ter incitado e fomentado a violência na capital norte-americana.Em janeiro próximo, a Meta vai juntar um plenário para avaliar se as restrições sobre as contas de Donald Trump devem ser levantadas, dando espaço ao antigo presidente para voltar a fazer publicações.“Não se trata do caso de se dizer a verdade ou não, trata-se de perceber se aquilo que é dito ou feito incita à violência e pode ser ligado a desenvolvimentos na vida real que podem levar a acontecimentos que sejam ameaças globais. Não é sobre verdade ou mentiras”, disse Clegg numa publicação noticiosa.Caso seja aceite que Donald Trump regresse às principais plataformas da Meta e volte a quebrar as políticas da empresa, o antigo presidente pode voltar a ser banido, inclusivamente de forma permanente.