"Legítima defesa". EUA e Reino Unido lançaram ataque contra Houthis

Foto: Yahya Arhab - Reuters

É esta a justificação apresentada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido para os ataques lançados ontem à noite, no Iémen. Em comunicado, britânicos e norte-americanos garantem que a operação militar consistiu em bombardeamentos direcionados para alvos do movimento Houthi, que, nas últimas semanas, tem atacado navios internacionais no Mar Vermelho.