Lei do Clima foi um dos mais significativos objetivos alcançados pela presidência portuguesa

Portugal entra na recta final da presidência do Conselho da União Europeia. Amanhã, o país despede-se desta responsabilidade rotativa, antes de passar a pasta à Eslovénia. Nos últimos 6 meses, foram vários os objetivos alcançados. Um dos mais significativos é a Lei do Clima.