Lei sobre prostituição e homossexuais na Guiné Equatorial é inconstitucional (ONG)

"O Observatório dos Direitos Humanos e Boa Governança do APROFORT realizou uma análise jurídica detalhada do `Projeto de Lei que regula a prostituição e os direitos dos homossexuais na República da Guiné Equatorial`, que conclui que este projeto de lei deve ser retirado por ser inconstitucional e ir contra as convenções de Direitos Humanos ratificadas pelo país", lê-se numa nota enviada à Lusa.

A análise feita pelos ativistas afirma que "o texto despoja os cidadãos dos seus direitos fundamentais apenas por causa da sua orientação sexual, o que é contrário às disposições da Constituição em matéria de não discriminação", acrescentam os ativistas.

No texto, escreve-se que "é preocupante que o projeto de lei pretenda aplicar a lei da `ordem pública` para sancionar ações no âmbito desta lei quando existe um procedimento administrativo legal existente e mais adequado aplicável" e argumenta-se que "é igualmente preocupante que a lei permita ao governo tomar medidas `preventivas` no domínio da saúde, trabalho ou educação que possam ser contrárias às obrigações de proteção social contidas no Pacto Internacional sobre os Direitos Sociais, Culturais e Económicos".

O estudo sobre o diploma defende que o Governo deve "retirar o projeto de lei porque vários artigos são inconstitucionais e porque são contrários aos compromissos internacionais assumidos pelo país" e argumenta que qualquer possibilidade de o Governo "ditar mais regulamentações sobre saúde, trabalho, etc. que possam causar qualquer limitação dos direitos fundamentais deve ser limitada".

O Presidente Teodoro Obiang, 78 anos, governa o país há mais de 40 anos, o chefe de Estado há mais mais tempo no poder em África.

Desde a sua independência de Espanha, em 1968, que a Guiné Equatorial é considerada pelas organizações de direitos humanos um dos países mais corruptos e repressivos do mundo, ocupando os últimos lugares no índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas.