Leicester. Explosão em prédio faz pelo menos cinco feridos

No local estiveram seis corporações de bombeiros, acompanhadas pela polícia. A explosão aconteceu numa zona comercial e as autoridades recomendaram que o local fosse evitado pelos transeuntes. Vários edifícios próximos foram evacuados por precaução.



Pelo menos quatro pessoas foram transportadas de ambulância para o Leicester Royal Infirmary, confirmaram os serviços de emergência daquela cidade.



"O incidente vai ser alvo de uma investigação conjunta entre a polícia e os bombeiros. (...) Neste momento, não há qualquer indicação de ligações a terrorismo", informou a polícia local através do Twitter.





Emergency services are dealing with a fire in Hinckley Rd, Leicester. Incident will be the subject of a joint investigation with the fire service. Public asked not to speculate but at this stage there is no indication this is terrorist related.



