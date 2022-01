Leilão de mulheres online. Primeiras detenções na Índia por ataques a activistas muçulmanas

ataque às activistas muçulmanas é uma história que leva seis meses , depois de no Verão passado ter surgido a aplicação Sulli Deals com um primeiro leilão de mulheres muçulmanas proeminentes: actrizes, jornalistas, políticas, académicas, artistas, no total quase duas centenas de muçulmanas com peso no espaço público foram vítimas dos ataques, figurando nas listas dos leilões fictícios, primeiro em Julho e o último neste sábado, o Sulli Deals e o Bulli Bai, designações já de si depreciativas para a mulher muçulmana.

A indignação suscitada por estes casos não estava relacionada apenas com os leilões, mas igualmente com a reacção nula das autoridades judiciais, que se mantinham de braços cruzados desde Junho, quando foi lançado o Sulli Deals. Eventualmente fruto da reacção global suscitada pelos dois casos, foram anunciadas esta terça-feira as primeiras detenções de uma mulher e um homem.





A mulher, detida pelas autoridades em Uttarakhand, Norte do país, está acusada de organizar o leilão do Bulli Bai deste sábado. O outro detido é um estudante de engenharia de Bengalore, no Sul. São suspeitos da criação da aplicação electrónica que se disponibilizava para licitação de mulheres muçulmanas que pertencem a movimentos activistas, um leilão lançado na plataforma GitHub.





Após o Bulli Bai, e com base nas denúncias das visadas, foi registado um primeiro relatório de informação pela Unidade de Cibercrime da Polícia de Deli. Em causa, a promoção da hostilização por critérios religiosos, ameaça à integridade nacional e assédio sexual. As autoridades fizeram saber que uma denúncia fora também registada em Mumbai contra os criadores da aplicação, que seria tirada do ar pela GitHub.





Khalida Parveen, uma veterana do activismo de Hyderabad, encontrou-se na lista do Bulli Bai, tendo também ela dado entrada com uma queixa que incluía o GitHub, que entretanto já se colocou à disposição das autoridades para colaborar na investigação.





Parveen vê o ataque de sábado como uma tentativa de “silenciar as nossas vozes nas redes sociais. Vemos mais uma vez como, sob este governo, as mulheres muçulmanas se transformaram num alvo”. A activista entendeu o leilão fictício como uma forma de tentar punir as vozes muçulmanas proeminentes, incluindo jornalistas e ativistas, que tinham denunciado discursos de ódio contra os muçulmanos, dando como exemplo o recente apelo de líderes religiosos hindus a um genocídio de muçulmanos na Índia durante um evento na cidade santa hindu de Haridwar, em Uttarakhand.





“Muitas de nós estávamos nas redes sociais, chamando a atenção internacional para este discurso de ódio e exigindo que os casos fossem denunciados na polícia [e por isso] estamos à venda neste leilão. Acho que é uma tentativa de nos assustar, de nos fazer temer levantar a voz, manter-nos caladas. Mas estamos juntas nesta luta, vamos procurar justiça custe o que custar”, garantiu.





Executivo de Narendra Modi na berlinda





Nesta altura, as vítimas dos leilões fictícios viram-se também para o executivo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, de quem aguardam uma palavra de condenação destes actos.





Sayema Rahman, célebre figura da rádio que estava na lista do Bulli Bai, diz ver os ataques como uma questão de “islamofobia misturada com misoginia”, considerando que o assunto merece a atenção do governo central: “Isto é um enorme escândalo nacional, mas ainda não ouvimos uma palavra de condenação ou qualquer garantia de segurança por parte do governo, o que é muito inquietante e perturbador para a segurança das mulheres neste país”.





Rajeev Chandrasekhar, ministro da Informação e Tecnologias, disse ao jornal inglês The Guardian que a unidade de investigação do seu departamento já havia analisado o site e garantiu que os responsáveis serão processados.





"O governo da Índia está empenhado em assegurar que a Internet seja aberta, confiável e segura para todos os indianos. Levamos esta responsabilidade muito a sério", declarou o ministro.