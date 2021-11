Leiloado em Paris manuscrito de Einstein sobre a teoria da relatividade

Um manuscrito de Albert Einstein sobre a Teoria da Relatividade foi leiloado em Paris por 11.6 milhões de euros, o valor mais alto alguma vez pago por um manuscrito do cientista. O montante ultrapassou largamente a estimativa de 3 milhões de euros que a casa de leilões Christie atribuía à peça antes do leilão.