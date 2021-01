Leiria garante refeições aos 1.474 alunos com ação social escolar

"O Município de Leiria assegura as refeições escolares a todas as crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico, beneficiários da ação social escolar, no período de interrupção das atividades letivas", medida que entra hoje em vigor, informa a Câmara numa nota de imprensa.

Na mesma nota, a autarquia adianta que os pedidos "serão encaminhadas pelos estabelecimentos de ensino/agrupamentos de escolas que articularão com o município, tendo em vista a operacionalização da entrega". Os contactos são 244839640 ou educacao@cm-leiria.pt.

Segundo informação enviada à agência Lusa, há 1.474 alunos com ação social escolar, 755 no escalão A e 719 no escalão B, no pré-escolar e 1.º ciclo.

A responsabilidade das refeições nos outros níveis de ensino só passa para o município no ano letivo 2021/22.

"As inscrições para refeições para alunos dos 2.º e 3.º ciclos devem ser feitas nas respetivas escolas", esclarece.

A Câmara de Leiria acrescenta que se mantêm "abertas escolas de acolhimento, para crianças com menos de 12 anos cujos pais de grupos específicos/serviços essenciais (como profissionais de saúde, bombeiros e forças de seguranças, entre outros) têm de trabalhar". Estas escolas são a Henrique Sommer, na Maceira, e a Correia Mateus, em Leiria.

O município informa ainda que, para "minimizar o impacto negativo da pandemia na área social e da saúde comunitária", foi criada uma Linha de Apoio Social e Psicológico que possibilita apoio psicológico às crianças entre os 03 e 10 anos nos dias úteis das 09:00 às 17:00, através do número de telefone 244243840.

Trata-se de uma iniciativa em "articulação da Divisão de Desenvolvimento Social com os serviços de Educação da Câmara de Leiria -- equipa multidisciplinar PIICIE [Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar]".

Todas as escolas de todos os níveis de ensino estão encerradas desde hoje e durante duas semanas, uma medida anunciada na quinta-feira pelo Governo para conter a pandemia de covid-19.

Além das escolas, também todas as creches e ateliês de tempos livres vão permanecer encerrados durante 15 dias, o mesmo acontecendo com os tribunais de primeira instância, que só funcionam para atos processuais urgentes.

As medidas, entre outras, foram anunciadas na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, e seguem-se a outras já anteriormente tomadas para tentar conter a propagação da covid-19, que já provocou 9.686 mortes em Portugal.

No concelho de Leiria, a pandemia fez 88 mortos, de acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil, divulgado às 00:42 de hoje.

Segundo o documento, dos 4.272 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado, recuperaram da doença 3.205 pessoas, mantendo-se 979 casos ativos.