Leiria manifesta-se contra a invasão russa

"O executivo da Câmara Municipal de Leiria e os presidentes das Juntas e Uniões de Freguesia do concelho de Leiria estão a acompanhar com profunda preocupação o desenrolar dos acontecimentos na Ucrânia, atingida por um ataque militar perpetrado pela Federação Russa, numa clara violação dos princípios que regulam a coexistência pacífica entre as nações", lê-se numa nota enviada à comunicação social.

A Câmara adiantou que manifestam a "total solidariedade para com a população ucraniana" e que expressam o "desejo e apelo a que seja colocado um fim a este ato de agressão e que se estabeleçam pontes de diálogo e de paz".

Os autarcas enviaram igualmente "uma mensagem de solidariedade à comunidade ucraniana residente na região e reiteraram disponibilidade para prestar apoio e auxílio humanitário neste momento de especial dificuldade".

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo dos seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.