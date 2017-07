Leopoldo López deixa a cadeia e fica em prisão preventiva em Caracas

O advogado de Leopoldo Lopez garantiu, nas redes sociais, que não houve qualquer tipo de exigência por parte do governo de Nicolas Maduro.



O líder do movimento Vontade Popular foi condenado em setembro de 2015 a quase 14 anos de cadeia devido aos protestos violentos de fevereiro desse ano, que provocaram a morte a 43 pessoas.



O chefe do governo espanhol Mariano Rajoy, escreveu no twitter que está satisfeito com a saída de Leopoldo López do estabelecimento prisional.