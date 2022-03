Lere Anan Timur defende Presidente que promova diálogo nacional

"Não decidi apoiar um ou outro dos dois candidatos. Mas tenho os meus princípios que defendi ao longo da minha campanha e candidatura presidencial", disse em entrevista à Lusa, referindo-se às presidenciais de 19 de março em que foi o quarto candidato mais votado.

"Sempre promovi o diálogo, a unidade e a estabilidade e por isso não me preocupo se é a pessoa A ou a pessoa B, o que me preocupa é que seja o símbolo da unidade nacional, abraçando todos os líderes e sem ser oposição a qualquer líder", explicou.

Na primeira volta das presidenciais, em que se apresentaram 16 candidatos, José Ramos-Horta foi o mais votado, com 46,56%, à frente de Francisco Guterres Lú-Olo com 22,13% dos votos.

Francisco Guterres Lú-Olo tem o apoio institucional da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), partido de que Lere Anan Timur é militante e do qual, insiste, ainda é membro do Comité Central.

Os dois candidatos disputam a segunda volta no dia 19 de abril, com a campanha a começar a 02 de abril.

"Não me preocupo apoiar A ou B, o que me preocupa é que quem for eleito promova e mantenha o diálogo entre os lideres, e do povo com os lideres e vice versa", sublinhou.

Escusando-se a dizer qual dos dois líderes apoiará -- o que na prática implica deixar os eleitores que votaram na sua candidatura a decidir, em consciência, quem apoiarão -- Lere Anan Timur vincou a importância do Presidente ser "guardião, defensor da constituição, e de cumprir e fazer outros cumprirem a constituição".

"Por isso vinco mais a questão de ser símbolo da unidade nacional. Para a unidade nacional é preciso unidade dos líderes e isso exige diálogo permanente, para poder criar estabilidade no nosso país", disse.

"Estes são princípios e valores do nosso povo que mantivemos durante 24 anos de luta conta a invasão. O diálogo teve como efeito a unidade nacional e isso teve como efeito a nossa independência e liberdade", afirmou.

No período antes da campanha, Lere Anan Timur lamentou que a Fretilin não tenha dado oportunidade ao partido de votar sobre que candidato presidencial apoiariam, preferindo dar o apoio institucional apenas à recandidatura do atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo.

Lere Anan Timur tem sempre vincado que é militante do partido e que fazia parte do Comité Central desde a sua eleição na primeira conferência nacional do partido realizada em março de 1981.

Questionado sobre se os seus apoiantes representam uma oposição à atual liderança da Fretilin, Lere Anan Timur diz que o apoio que recebeu se deve a questões "morais" e que sempre manteve e mantém que é membro do partido.

"Muitos jovens apoiantes olham para a figura, segundo identificam-me sempre da Fretilin e, sem dúvida que a minha luta armada durante 24 anos também é um dos fatores que motivou estes apoiantes", disse.

"Não vou afirmar categoricamente que há problemas ou contradições internas na Fretilin, porque não tenho participado ativamente nos encontros. Mas os militantes dizem-me que é preciso uma mudança na Fretilin", afirmou.

Uma mudança, considerou, que tem que ser feita por dentro, para "promover a autocrítica dentro do partido e a formação de quadros dentro do partido" e não apenas "falar de mudança e depois sair, porque isso não muda nada".

Lere Anan Timur referiu-se a uma deliberação da Comissão Política Nacional (CPN) da Fretilin em que é reconhecido como "único membro sobrevivente da Segunda Geração do Comité Central" e ainda como "ex-membro do Comité Central da Fretilin, eleito na 1.ª Conferência Nacional da Fretilin de 01 a 03 de março de 1981".

"Apesar de ter sido militar ativo [saiu das forças armadas para se candidatar a Presidente], este reconhecimento já podia ter vindo mais cedo porque não afeta a instituição. Ainda assim ainda vão a tempo", disse.

"Mas tenho ainda que me encontrar com o secretário-geral da Fretilin, para clarificar alguns aspetos da deliberação, que me identifica como ex-membro do CCF -- quero saber como deixei de ser -- e depois a expressão de que vão convidar para reuniões. Quero saber se é convidar ou convocar", disse.

Lere Anan Timur disse que quer saber em que categoria participa nas estruturas do partido, considerando essencial que a Fretilin leve a cabo uma análise interna detalhada sobre a situação e o que ocorreu nos últimos anos.

"É preciso diálogo para perceber quem é o autor do impasse dos últimos anos, ou da crise de 2006. É preciso fazer um balanço da situação interna do partido, no sentido de que ganhou as eleições [de 2017] e não governou e se governou só chegou a meio do caminho", explicou.

"Eu sou da Fretilin, vou ali não para ser oposição ou competir, vou reforçar a Fretilin, fazer o balanço, sobre o que aconteceu. E por isso defendo um congresso o mais rapidamente possível para clarificar as coisas", disse.