Lere reúne militantes da Fretilin e do PLP na terra natal de Xanana

"Estou otimista. Esta não é a minha zona, é a terra do meu irmão Xanana, mas acho que se estimam e amam Xanana, também me estimam a mim", disse à Lusa Lere Anan Timur em Manatuto, 68 quilómetros leste de Díli.

Os apoiantes foram chegando a pouco e pouco, em `angunas` - as tradicionais camionetas amarelas de caixa aberta -, motas e carros, vindos de vários pontos do município, um dos mais extensos do país.

Entre eles, apoiantes de dois dos partidos do atual Governo, o Partido Libertação Popular (PLP) do primeiro-ministro Taur Matan Ruak e a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), partido em que Lere milita, mas que, oficial e institucionalmente apoia a recandidatura do atual Presidente, Francisco Guterres Lú-Olo.

Um palco simples, decorado com os cartazes da campanha, dominados pela foto de Lere Anan Timur, com uma boina militar, e a frase "Marca a Diferença", com a banda de serviço a tocar a música da campanha.

"Desculpa camarada, desculpa companheiro, eu voto no avô Lere", o refrão do tema que se ouviu várias vezes no recinto e que simboliza a candidatura em si, já que apesar de não ser apoiada formalmente pela Fretilin recebe o apoio de uma fatia dos militantes do partido.

Isso ficou patente nas muitas bandeiras da Fretilin que decoravam camionetas e carros e eram acenadas nas mãos da multidão que recebeu Lere num pequeno descampado, junto ao mar, na vila de Manatuto.

No palco, a animadora ia falando da diferença, pedindo "vivas" a Lere e juntando os dois punhos fechados, um sobre o outro, com que a candidatura representa o "oito", número em que figura no boletim de voto.

Juvinal Dias, um dos apoiantes da campanha -- é atualmente o presidente do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero -- disse à Lusa que em Manatuto estavam mais apoiantes do que inicialmente esperava.

Um sinal de confiança, garante de que Lere vai, pelo menos, passar à segunda volta -- em que competem os dois mais votados, caso nenhum dos 16 candidatos consiga mais de metade dos votos.

"Temos aqui bandeiras do PLP e da Fretilin que representam as aspirações dos militantes, que decidiram por si próprios quem apoiar nesta votação", explicou.

"Por isso Lere marca a diferença, a diferença do Comité Central da Fretilin que decidiu apoiar Lú-Olo e a diferença que o próprio Lere representa pela sua posição", considerou, insistindo que Lere Anan Timur é "um candidato independente" que "não conta com o apoio de qualquer máquina partidária".

Em Quarta-Feira de Cinzas, muitos dos candidatos começaram o dia em missas, com as várias paróquias em Timor-Leste a registarem enchentes, o que atrasou, em alguns casos, as horas previstas dos comícios.

Foi o caso do comício de arranque de Lere Anan Timur que começou três mais tarde do que o previsto.

A campanha de Lere Anan Timur segue quinta-feira para a ponta leste do país.