Lesbos. Governo grego nega ajuda a crianças com doenças crónicas

Mais de 100 crianças com doenças crónicas, refugiadas no campo de Moria, precisam de cuidados médicos de forma urgente. A organização Médicos Sem Fronteiras acusa o governo grego de cinismo por não permitir a refugiados sem documentação acesso a cuidados de saúde.“Vemos muitas crianças a sofrer de doenças graves, como diabetes, asma e condições cardíacas, que são forçadas a viver em tendas, em condições de pouca higiene, sem acesso a tratamento médico especializado e à medicação que necessitam”, diz a médica Hilde Vochten, coordenadora médica dos Médicos Sem Fronteiras na Grécia.“Os Médicos sem Fronteiras estão em conversações com as autoridades gregas para transferir crianças para a Grécia continental para receberem tratamento médico urgente e apesar de algumas crianças terem sido examinadas, nenhuma delas foi transferida”, continuou a médica.

Hilde Vochten considera “ultrajante” que o governo grego continue a negar acesso a tratamentos médicos por parte dos refugiados e avisa que a má vontade do executivo pode levar a consequências graves na saúde das crianças ou até mesmo a morte.O problema surge devido a uma medida adotada pelo governo grego em julho de 2019, em que foi negado o acesso ao serviço público de saúde por parte de refugiados que chegaram à Grécia sem documentação. Mais de 55 mil pessoas foram afetadas por esta decisão.O centro pediátrico de Moria, dos Médicos Sem Fronteiras, tem relatado vários casos de crianças que apresentam casos médicos complexos, com algumas a sofrerem de condições crónicas.Doenças como epilepsia, diabetes e asma necessitam de tratamentos continuados e especializados e a organização não dispõe dos equipamentos necessários para tratar dos doentes. O hospital de Lesbos também não apto para tratar estas crianças.Não é a primeira vez que os Médicos Sem Fronteiras denunciam a situação precária em que vivem os refugiados em Moria, devido a políticas dos executivos dos países que acolhem.Tommaso Santo, diretor-geral da missão dos Médicos Sem Fronteiras na Grécia, avisou que "crianças, mulheres e homens estão a pagar o preço das políticas de migração baseadas e dissuasão. Negar às crianças que sofrem de graves doenças o acesso ao serviço de saúde é um ato de cinismo e algo verdadeiramente inacreditável”.