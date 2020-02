Lesões cerebrais. Democratas e republicanos pedem ao Pentágono que proteja militares

“No início deste mês,, sofridas na sequência de um ataque com mísseis iranianos na base aérea de Al Asad”, no Iraque, começam por escrever a senadora democrata Elizabeth Warren e o senador republicano Joni Erst numa carta aberta enviada a Mark Esper, secretário de Defesa dos EUA.“Dada a probabilidade de efeitos graves a longo prazo resultantes de lesões cerebrais traumáticas,”, defenderam na carta, que foi também assinada por dois representantes do Congresso, o democrata Bill Pascrell e o republicano Don Bacon.Esta carta aberta foi divulgada depois de Donald Trump ter, recentemente, desvalorizado as lesões sofridas pelos militares no ataque do Irão. “Soube que tiveram dores de cabeça e alguns outros sintomas”, argumentou o Presidente., continuou. “Eu vi o que o Irão fez às nossas tropas com as bombas colocadas nas estradas. Vi pessoas sem pernas e sem braços”.

“Incapacidades permanentes”

100+ servicemembers have been diagnosed with TBIs following the missile strike in Iraq last month, & we need a plan to treat them. I’m calling on the @DeptofDefense to provide an update on their efforts to protect and treat servicemembers exposed to significant blast exposure. pic.twitter.com/4hWdCnI2A8 — Joni Ernst (@SenJoniErnst) February 12, 2020

Entre as lesões referidas na carta escrita por democratas e republicanos encontram-se “interrupções no normal funcionamento do cérebro” provocadas por traumatismos cranianos que,De acordo com o grupo bipartidário, “as lesões cerebrais traumáticas são a ‘ferida de assinatura’ sofrida por membros do serviço militar no Iraque e no Afeganistão” e, desde o ano 2000, mais de 400 mil soldados terão sido vítimas desse dano.Por todas essas razões,dos militares norte-americanos, de modo a que possa “acompanhar e prevenir” da melhor forma potenciais danos e mitigar os efeitos dos mesmos a longo prazo.“Isto também ajudará médicos e cientistas a seguirem o rasto dos efeitos das lesões cerebrais traumáticas e a melhor compreenderem as variações das mesmas após exposição a explosões”, explicam os membros do Congresso.

Mais de uma centena com lesões

No início de janeiro deste ano, o Irão lançou vários mísseis contra bases militares no Iraque que albergavam militares norte-americanos, numa ação classificada como de vingança contra os Estados Unidos por terem morto o general iraniano Qassem Soleimani alguns dias antes, num ataque ordenado pela Casa Branca.No dia seguinte ao ataque às bases com norte-americanos, Donald Trump afirmou que todos os soldados estavam “a salvo” e que os danos sofridos foram “mínimos”, não referindo quaisquer lesões físicas dos militares.No final desse mês, porém,na sequência do ataque iraniano, nomeadamente lesões cerebrais traumáticas.