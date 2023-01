Leste da Ucrânia. Rússia anuncia tomada de Soledar

"Na noite de 12 de janeiro, a libertação da cidade de Soledar foi concluída, o que é importante para a continuação do sucesso das operações ofensivas na direção de Donetsk", clamou o porta-voz do Ministério russo da Defesa, citado pela agência TASS.

Segundo o tenente-general Igor Konashenkov, o controlo de Soledar permite cortar as rotas de abastecimento das tropas ucranianas em Artemovsk, localizadas a sudoeste.

Não houve confirmação imediata das autoridades ucranianas face à reivindicação da Rússia.

A queda de Soledar marcaria uma rara vitória para a Rússia, após uma série de reveses militares na guerra que se iniciou com a invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro do ano passado.Rússia pode ter conquistado Soledar a 11 de janeiro

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) com sede nos Estados Unidos, “as forças russas provavelmente capturaram Soledar a 11 de janeiro”, ou seja na passada quarta-feira.



A agência France Presse escreve que o ISW apoia-se em “fotografias com geolocalização divulgadas a 11 e 12 de janeiro” para concluir que as forças russas controlam a maior parte da cidade de Soledar e que “provavelmente empurraram as forças ucranianas para fora da periferia”.





#Russian forces’ likely capture of #Soledar on January 11 is not an operationally significant development and is unlikely to presage an imminent Russian encirclement of #Bakhmut. https://t.co/LpLeLfWdGE pic.twitter.com/9qtQPH71Qs — ISW (@TheStudyofWar) January 13, 2023

O Instituto para o Estudo da Guerra estima ainda que "é pouco provável" que a captura da pequena cidade "pressagie um cerco iminente a Bakhmut” e

Ucrânia enfrenta fase “difícil da guerra”

Horas antes de Moscovo anunciar a conquista da cidade no leste da Ucrânia, a vice-ministra ucraniana da Defesa tinha revelado que o exército de Kiev tinha enfrentado esta sexta-feira uma “ofensiva de alta intensidade” e admitiu tratar-se de “uma fase difícil da guerra”.

“O inimigo lançou quase todas as suas principais forças na direção de Donetsk e está a manter uma ofensiva de alta intensidade”, escreveu Hanna Maliar na rede social Telegram.



Segundo Maliar, “a noite foi quente e a luta continuou. É uma fase difícil da guerra, mas vamos vencê-la”. O Conselho de Segurança da ONU deve reunir-se esta sexta-feira para discutir a situação na Ucrânia, quase 11 meses depois da invasão russa.



Os combates em Soledar e arredores têm sido violentos nos últimos meses e a sua intensidade aumentou nos últimos dias à medida que o exército ucraniano combate os mercenários do grupo paramilitar russo Wagner, na pequena cidade conhecida pelas suas minas de sal.



“Os nossos combatentes estão corajosamente a manter a nossa defesa”, acrescentou a vice-ministra ucraniana.



As batalhas na cidade estão a provocar perdas para a Ucrânia e para a Rússia. Com Kiev a acusar Moscovo de mandar militares sem apoio para um terreno baldio totalmente bombardeado. Donetsk é a região do leste da Ucrânia a que pertence a pequena cidade de Soledar, que tinha cerca de dez mil habitantes antes da guerra iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro do ano passado.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu esta sexta-feira às duas unidades ucranianas que estão em Soledar, frisando que estavam “a manter as suas posições e a infligir perdas significativas ao inimigo”, sem dar mais pormenores.



Segundo as autoridades ucranianas, em Soledar estão ainda mais de 500 civis, entre os quais 15 crianças, que não conseguiram abandonar a cidade.



Em declarações à Reuters, um soldado ucraniano de 24 anos afirmou que a intensidade dos bombardeamentos russos aumentou em 70 por cento, mas as forças ucranianas continuam a manter as suas posições.



“A situação é difícil mas estável. Estamos a reter o inimigo, estamos a ripostar”, acrescentou.



Soledar é o centro de produção industrial de sal desde 1881. A mina tem 200 quilómetros de comprimentos e 300 metros de profundidade.



Kiev não divulgou dados sobre as suas baixas na batalha por Soledar e Bakhmut, mas o conselheiro da presidência ucraniana Mykhailo Podoliak admitiu “perdas significativas” numa entrevista na quarta-feira.



As informações divulgadas pelos dois lados sobre o curso da guerra não podem ser verificadas de imediato de forma independente.

