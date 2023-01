Levantamento da imunidade de dois eurodeputados em análise

O anúncio de Roberta Metsola será feito no arranque da primeira sessão plenária de 2023, que será dominada por este caso.Em dezembro passado, este escândalo de alegada corrupção em favor dos interesses do Qatar (mas também implicando Marrocos e a Mauritânia) junto das instituições europeias abalou Bruxelas e fez manchetes na imprensa internacional com o envolvimento e detenção de vários responsáveis, nomeadamente a eurodeputada grega e a então vice-presidente do Parlamento Europeu (entretanto destituída do cargo) Eva Kaili, Francesco Giorgi (companheiro da política grega) e o ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri.Nesse mesmo mês, e numa reação ao escândalo, Roberta Metsola afirmou que haveria "tolerância zero à corrupção" na instituição, tendo prometido reformas nesse sentido.Na quinta-feira, os presidentes dos grupos políticos representados no Parlamento Europeu concordaram com a necessidade de avançar com as propostas para reforçar a transparência e recuperar a confiança na instituição, depois do escândalo "Qatargate".Numa investigação separada, a Procuradoria Europeia solicitou que a imunidade de dois eurodeputados fosse levantada devido a alegadas fraudes que lesavam o orçamento da União Europeia (UE), um dos quais Eva Kaili, já envolvida no "Qatargate".