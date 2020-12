Lewis Hamilton testa positivo à Covid-19

Lewis Hamilton "acordou na segunda-feira de manhã com sintomas ligeiros e foi informado ao mesmo tempo que um dos seus contactos antes de chegar ao Bahrein [na semana anterior] tinha dado positivo", informou a Mercedes num comunicado citado pela agência France-Presse.

"Assim, Lewis fez um teste que deu positivo. Isto foi, entretanto, confirmado por outro teste", acrescentou a equipa do campeão mundial de F1.

Há dois dias, Hamilton, 35 anos, venceu o Grande Prémio do Bahrein de Fórmula 1, 15.ª e antepenúltima prova do Campeonato do Mundo de 2020.