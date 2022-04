Leyen e Borrell encontram-se com Zelensky em Kiev

O encontro foi confirmado na quinta-feira por um porta-voz do chefe de Estado ucraniano que adiantou, na mesma ocasião, que a reunião irá incidir, entre outros aspetos, nae que, segundo a proposta da Comissão Europeia,Posteriormente, Ursula von der Leyen afirmou que vai a Kiev para expressar o seu "apoio inabalável" à Ucrânia na sua luta contra a invasão russa, que teve início a 24 de fevereiro.", disse, na quinta-feira, numa conferência de imprensa em Estocolmo.Depois do encontro com Zelensky, os dois representantes da UE deverão participar no evento "Stand Up for Ukraine", sábado, em Varsóvia (Polónia), para angariar fundos para os refugiados da Ucrânia.A visita de von der Leyen e Borrell surge poucos dias depois da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, se ter deslocado a Kiev, onde esteve com o presidente ucraniano e o presidente do parlamento do país.