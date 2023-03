Leyen passa pelo Canadá antes do encontro com Biden

Esta segunda-feira, Von der Leyen estará no Canadá, onde se encontrará com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, deslocando-se depois aos Estados Unidos para aquela que será a sua segunda reunião com Joe Biden na Casa Branca desde 2021.Na agenda do encontro estará – além da cooperação em matéria de tecnologia limpa, energia e diversificação do abastecimento energético à Europa, o apoio à Ucrânia e as relações com a China – a recente lei dos Estados Unidos contra a inflação, que prevê apoios diretos às empresas norte-americanas para investimentos sustentáveis, o que coloca as companhias europeias em desvantagem.Nos últimos meses, as relações transatlânticas têm sido marcadas pelo descontentamento europeu face ao plano dos Estados Unidos de subsidiar a produção local de tecnologias limpas com 370 mil milhões de dólares (cerca de 350 mil milhões de euros), o que é considerado discriminatório, contrário às regras da Organização Mundial do Comércio e que, juntamente com a escalada dos preços da energia, ameaça levar as empresas europeias a abandonar o continente.