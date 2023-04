LGBTQ Ativista ugandesa já não conseguiu regressar ao seu país

O Presidente do Uganda devolveu ao parlamento o projeto de lei anti-LGBTQ "para o fortalecer". O diploma contém parte da legislação mais dura do mundo contra relações entre pessoas do mesmo sexo. O Presidente Yoweri Museveni deixou claro que apoia o projeto de lei, segundo um deputado do Movimento de Resistência Nacional, o partido no poder.