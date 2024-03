Depois da aprovação do novo projeto de lei anti-LGBTQ , agrava-se o clima de insegurança e o medo da perseguição.



A nova legislação foi consideradad pela ONU, "profundamente perturbadora".



Segundo a agência de notícias Reuters, esta legislação poderá inviabilizar o empréstimo do Fundo Monetário Internacional ao Gana, um pacote de 3 mil milhões de dólares. Pode ainda colocar em risco o financiamento do Banco Mundial nos próximos 5 a 6 anos.