Líbano diz que Israel violou a sua soberania mais de mil vezes este ano

"Em 2020, o número total de violações (israelitas) atingiu as 374 por terra, 386 por mar durante cinco meses e 250 por ar em quatro meses", afirmou o chefe do Governo numa reunião com o presidente da República, Michel Aoun, e os cinco embaixadores dos países que integram o Conselho de Segurança da ONU (Reino Unido, França, Estados Unidos, Rússia e China), segundo um comunicado da presidência.

O encontro realizou-se um dia depois de um incidente no sul do Líbano.

Forças israelitas atravessaram a linha que delimita o seu território a norte e entraram numa "terra de ninguém" com a designada Linha Azul, que separa Israel do Líbano, disse à agência noticiosa espanhola EFE fonte próxima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL).

A situação obrigou ao destacamento das forças libanesas e à interposição da FINUL, mas não se registaram confrontos, adiantou a mesma fonte.

Diab conversou hoje com Aoun sobre a necessidade de prorrogação do mandato da FINUL, que monitoriza a situação no sul do Líbano desde a guerra de 2006 entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah e cuja missão termina no final de agosto.

Sem a FINUL haveria "violações israelitas diariamente", argumentou o primeiro-ministro.

Segundo Diab, em 2019 registaram-se 2.551 violações da soberania libanesa por parte de Israel, mais de metade aéreas, algumas das quais para realizar operações contra o Hezbollah e outras para lançar ataques contra alvos na Síria, onde estão presentes forças iranianas.

Em abril, Israel acusou na ONU o Hezbollah, apoiado pelo Irão, de danificar em três locais a cerca de segurança ao longo da Linha Azul.

O sul e o leste do Líbano, fronteiriços a Israel e à Síria, são controlados maioritariamente pelas milícias do movimento xiita libanês.