Líbano e Turquia reforçam relações após visita do chefe da diplomacia de Ancara

O Líbano e a Turquia manifestaram hoje a intenção de "aprofundar e reforçar" as relações durante a vista do chefe da diplomacia turca, Mevlut Çavusoglu, a Beirute, onde manteve conversações com o Presidente, Michael Aoun, e outros responsáveis libaneses.