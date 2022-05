Líbano pode regressar à paralisia política após as legislativas, advertem analistas

Na sequência dos resultados anunciados na terça-feira, o Hezbollah xiita e os seus aliados políticos não conseguiram obter os 65 lugares necessários para manter a sua maioria no Parlamento, com 128 deputados, e quando se aproximam desafios decisivos para o país do Médio Oriente banhado pelo Mediterrâneo.

Na anterior legislatura, o movimento xiita e as formações aliadas detinham 70 lugares no hemiciclo.

Entre os vencedores do escrutínio de domingo encontraram-se designadamente as Forças Libanesas (FL), partido cristão da oposição que centrou a sua campanha contra o Hezbollah, e os independentes provenientes do movimento de contestação antissistema desencadeado em 2019 e que agora entram no Parlamento.

O primeiro embate entre as diversas forças da nova Assembleia vai decorrer com a eleição do presidente do Parlamento para suceder a Nabih Berri, chefe do movimento Amal e aliado do Hezbollah, que detém o posto desde 1992.

Num país multiconfessional regido por um sistema político assente na partilha comunitária do poder, o Presidente deve ser um cristão maronita, o primeiro-ministro um muçulmano sunita e o presidente do Parlamento um muçulmano xiita.

Com a aproximação de desafios críticos, os partidos tradicionais "vão procurar afirmar o seu domínio face aos independentes que entram no parlamento pela primeira vez", sublinhou à agência noticiosa AFP Lina Khatib, diretora do programa Médio Oriente e África do Norte do instituto de investigação política Chatham House.

A eleição do presidente do Parlamento, a formação de um Governo e a eleição presidencial prevista para novembro poderão implicar prolongadas crises de bloqueio, devido às divergências entre as forças políticas.

A partir de 22 de maio, e segundo a Constituição, os deputados terão 15 dias para eleger o presidente do Parlamento, cujo chefe atual é considerado pela oposição e pelos independentes como uma figura que tem promovido clivagens na política interna.

"Se o presidente do Parlamento não for eleito devido à ausência de maioria, penso que nos dirigimos para um vazio institucional", sublinhou à AFP o antigo ministro do Interior Ziyad Barud.

No entanto, os deputados independentes "poderão agitar a votação nos dois sentidos", acrescentou.

Pouco após os resultados preliminares das eleições, o líder parlamentar do Hezbollah, Mohammad Raad, advertiu os adversários da formação xiita, em resposta às FL, que prometeram não votar em Berri.

As FL também afirmaram que não participarão num Governo de união nacional com os seus adversários. Em relação aos deputados independentes provenientes da contestação, ignora-se se estão dispostos a integrar esse novo Executivo.

Após a eleição do presidente do Parlamento, e enquanto aguardam a formação do Governo, os deputados deverão iniciar consultas com o chefe de Estado para a designação de um novo primeiro-ministro.

"O bloqueio poderá surgir de todos os lados", o que não seria inédito no Líbano, preveniu Daniel Meier, doutorado em sociologia política e investigador.

Com alguma frequência, a formação de um Governo neste país tem necessitado de semanas, mesmo de meses. O Governo cessante de Najib Mikati está em funções apenas desde setembro de 2021, após um vazio institucional de 13 meses.

Apesar de um novo vazio institucional, não existirá grande margem de manobra para uma verdadeira alteração do programa do próximo Governo, sublinhou à AFP o analista Sami Nader, "porque apesar de tudo o Hezbollah mantém o seu poder de veto".

Por sua vez, os resultados das legislativas poderão influenciar o desfecho da eleição presidencial prevista para o final de 2022.

Gebran Bassil -- chefe da Corrente Patriótica Livre, um partido cristão aliado do Hezbollah -- tem sido apontado para suceder ao seu padrasto Michel Aoun, mas o reforço da votação nas Forças Libanesas (FL) pode comprometer este objetivo.

"A eleição presidencial não vai decorrer de forma fácil" devido à ausência de um bloco maioritário, sugeriu durante um seminário Joseph Bahut, professor na Universidade Americana de Beirute.

Na sua perspetiva, poderá instalar-se um vazio institucional até à primavera de 2023, e atrasar as ambiciosas reformas exigidas pelo Fundo Monetário Internacional para evitar a falência do Líbano e assegurar financiamento.