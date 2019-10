Líbano. Primeiro-ministro apresenta demissão após protestos violentos

Saad Hariri entregou a demissão ao Presidente do país, na sequência dos protestos violentos que duram há duas semanas. Depois do anúncio de um plano de impostos para a gasolina, para o tabaco e até para chamadas via Whatsapp, foi anunciado um outro pacote de cortes nos salários de altos funcionários do governo, mas os manifestantes não desmobilizaram.