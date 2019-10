Líbano. Primeiro-ministro demite-se na sequência de protestos

“Durante 13 dias, o povo libanês esperou por uma decisão política que travasse a deterioração económica. E eu tentei, durante este período, encontrar uma saída e ouvir a voz do povo”, declarou Hariri.





“Está na altura de sofrermos um grande choque para enfrentarmos a crise. Irei ao Palácio Baabda [residência oficial do Presidente libanês] para apresentar a minha demissão do Governo. A responsabilidade de todos os parceiros da vida política é proteger o Líbano e dar uma nova vida à sua economia”, salientou. O Líbano enfrenta, neste momento, a pior crise económica desde a guerra civil de 1975-90.







O Líbano assistiu, nos últimos meses, a uma rápida deterioração económica, com um aumento da dívida e dos preços. Os protestos começaram a 17 de outubro, quando o Governo propôs um imposto para as chamadas realizadas através da aplicação Whatsapp.





Desde o início dos protestos, há 12 dias, que o país tem as suas escolas e bancos fechados. Já as principais avenidas e estradas do Líbano têm sido bloqueadas pelos manifestantes.







Saad Hariri dirigiu-se à nação num discurso transmitido pela televisão do país, depois de uma multidão leal aos grupos muçulmanos xiitas Hezbollah e Amal ter atacado e destruído um campo de protestos em Beirute.





A demonstração de força na capital libanesa aconteceu depois de o líder da organização política e militar Hezbollah ter afirmado que as estradas cortadas pelos manifestantes deveriam ser reabertas e ter sugerido que esses manifestantes estavam a ser financiados pelos inimigos estrangeiros.





Este é o conflito mais sério que ocorre nas ruas de Beirute desde 2008, quando combatentes do Hezbollah tomaram o controlo da capital durante um conflito armado com os seus adversários libaneses leais ao então primeiro-ministro Hariri.