Liberdade de imprensa e segurança de jornalistas sob ameaça

RTP30 Nov, 2017, 16:54 | Mundo

A Organização da Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) apresentou um estudo sobre a liberdade de imprensa, o pluralismo, a independência e a segurança dos jornalistas.



Tendências Mundiais para a Liberdade de Expressão e Desenvolvimento dos Media, o relatório da UNESCO que abrange o período entre 2012 e 2017, aborda não só os novos e constantes desafios do jornalismo na era digital como também as consequências destas mudanças.



A indústria mediática, que ainda é a principal fonte de notícias e informação, com as transformações e atualizações digitais enfrenta problemas como a disseminação de notícias falsas, a forma como os algoritmos nas redes sociais condicionam o acesso de informação de cada utilizador, e a influência e a polarização politica.



"Este estudo não destaca apenas as tendências globais emergentes - faz um chamado inequívoco à ação para enfrentar os novos e persistentes desafios", declara Irina Bokova no prefácio do relatório, Diretora Geral da UNESCO.



Os novos desenvolvimentos tecnológicos são positivos, segundo conclui o estudo, uma vez que promovem um maior acesso à informação e uma maior mobilização por parte das sociedades para a aceder a esta, mais cooperação entre os órgãos mediáticos e os serviços de proteção de dados no combate à desinformação e promovem cada vez mais governos a adotar e a valorizar as leis de liberdade de imprensa e informação.

Fundamentos da Liberdade de Imprensa

Para a diretora-geral da UNESCO, este relatório é fundamental para “Estados-membros, organizações intergovernamentais, grupos da sociedade civil, escolas e faculdades, jornalistas e profissionais dos media, e todos aqueles que desejam compreender os fundamentos da liberdade de imprensa num mundo em mudança”.



Atualmente, as mulheres jornalistas podem desenvolver uma presença online liberada das hierarquias das redações e os jornalistas cidadãos e ativistas têm acesso a formas de comunicação de massa que antes em inimagináveis, graças às mudanças da era digital como se lê no relatório da ONU.



No entanto, “o jornalismo está sob ataque, enfrentando a crescente violência” em todo o mundo, alerta o estudo, com a proliferação das noticias falsas, das “salas de eco” como resultado dos algoritmos das redes sociais e a polarização politica na internet.



“Os desafios são ainda maiores para cidadãos do mundo todo, mulheres e homens que dependem do jornalismo profissional para conduzir o desenvolvimento e a transformação das suas sociedades”, acrescentou Bokova.



Numa altura em que se fala da violência contra os profissionais dos media, a segurança dos jornalistas é umas focos deste relatório. Entre 2012 e 2016, foram mortos cerca de 530 jornalista, numa média de dois jornalistas por dia.



Nas regiões árabes e africanas, zonas que têm vivido conflitos, são onde se registam mais mortes de profissionais de informação. No entanto, a impunidade nestes crimes tem sido alta nos últimos anos.

Degradação da Liberdade de Imprensa

Outro estudo, publicado no jornal britânico The Guardian, revela que a liberdade de imprensa mundial está em acentuada degradação.



Na última década, a liberdade de imprensa caiu a pique por todo o mundo. Segundo este estudo, os jornalista são alvos de ameaças de violência, de perseguição, de censura governamental e pressões comerciais derivadas do crescente desenvolvimento da internet e do jornalismo digital.



"Infelizmente, as nossas descobertas revelam que a liberdade de expressão está a ser atacada em democracias, assim como em regimes autoritários", afirma Thomas Hughes, diretor executivo do "Article 19", o grupo de campanha de liberdade de expressão, que realizou este relatório em conjunto com a V-Dem.



O estudo mostra que a Turquia é o país que apresenta um declínio mais acentuado, desde 2000. Mas o Brasil, Burundi, Egito, Polónia, Venezuela e Bangladesh revelam um preocupante decréscimo a nível da diversidade e da independência dos órgãos de comunicação.



Este estudo baseou-se na análise de liberdade de expressão em 172 países, na década entre 2006 e 2016, através de um método a que denominaram de Agenda de Expressão, segundo os indicadores sociais e políticos, como a polarização dos media e a corrupção, a censura na internet, o acesso à justiça, o assédio dos jornalistas e a igualdade entre classes sociais e géneros.



No México, por exemplo, de acordo com os dados do relatório, registaram-se 426 ataques a jornalistas e a órgãos de comunicação só no ano de 2016.



"A liberdade dos media global está no nível mais baixo desde o início do século", diz o relatório, que aponta ainda o crescimento da internet como principal ameaça à liberdade de imprensa, visto que os conteúdos online são controlados por grandes empresas com processos "pouco transparentes".