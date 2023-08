Libertação águas de Fukushima. Tóquio denuncia vaga de assédio telefónico proveniente da China

Após uma onda de assédio telefónico,, de acordo com um comunicado do Ministério japonês dos Negócios Estrangeiros, divulgado no sábado.com a retaliação da China à decisão de libertação de águas radioativas do Japão, incluindo protestos na rua.validado pelo organismo de vigilância atómica da ONU - a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) -, de despejar as águas oriundas de Fukushima no mar. Decidiu assim,logo na quinta-feira,

O diplomata japonês, Hiroyuki Namazu, responsável pelos assuntos da Ásia e da Oceania, pediu aos altos funcionários da embaixada de Pequim em Tóquio que apelassem à calma, segundo o comunicado. Namazu relatou aos diplomatos chineses incidentes semelhantes na China contra estabelecimentos japoneses.

"Exortamos o Governo chinês a tomar as medidas adequadas, incluindo o apelo aos seus cidadãos para agirem com calma, e a tomar todas as medidas possíveis para garantir a segurança dos residentes japoneses na China, bem como das missões diplomáticas no país".



Num outro apelo, a Embaixada do Japão em Pequim pediu aos seus cidadãos para que se abstivessem de falar alto em japonês, para não serem alvo de represálias.



Hiroshi Kohata, presidente da Câmara da cidade de Fukushima, escreveu este sábado numa publicação no seu perfil da rede social Facebook que a Câmara Municipal tinha recebido mais de 200 chamadas em dois dias e que as escolas, restaurantes e hotéis locais também tinham sido visados. Confirmou que "muitas das chamadas são de +86", indicativo chinês.













Segundo a agência noticiosa japonesa Kyodo, um empresário local contou que os seus quatro restaurantes e pastelarias tinham recebido mais de mil chamadas na sexta-feira, a maioria proveniente da China, o que levou as empresas a desligarem as linhas.



A vaga de assédio telefónico foi registada por diversos internautas chineses – através de vídeos em que mostram os telefonemas para números japoneses - e partilhada nas redes sociais.



Este domingo, o Ministério japonês do Ambiente confirmou que uma nova análise feita à água libertada não tinha revelado níveis elevados de trítio que fossem prejudiciais para a saúde.