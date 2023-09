Libertação águas Fukushima. Pescadores apresentam queixa contra o Governo japonês

de ter começado a libertar para o oceano águas residuais radioativas da central nuclear de Fukushima Daiichi, no dia 24 de agosto,afirmou Sugie Tanji, membro do grupo que está por detrás da ação., disse Sugie Tanji, esta segunda-feira, à agência(AFP).de Fukushima, em 2011, na sequência de um grande tsunami, acrescentou Tanji.– proveniente das águas fluviais, das águas subterrâneas e das injeções necessárias para arrefecer os reatores danificados em 2011 -desde o início da descarga, há menos de duas semanas,– mercados responsáveis por 42 por cento das suas exportações em 2022 -Depois de a China ter proibido a importação de marisco do Japão para “proteger a saúde dos consumidores” chineses,que o plano de libertação de águas foi validado pela Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) e

Mais apoio para os pescadores





No início das descargas, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, reconheceu a preocupação dos pescadores e prometeu “assumir toda a responsabilidade de garantir que a indústria pesqueira possa continuar a ganhar a vida, mesmo que isso leve décadas".

Esta segunda-feira, o governo japonês anunciou um aumento da ajuda pública para ajudar os pescadores japoneses a ultrapassar a crise.





Kyodo/via REUTERS Um reforço da ajuda anteriormente prevista no valor de 80 mil milhões de ienes (506 milhões de euros) para mais de 100 mil milhões de ienes (630 milhões de euros).

Numa tentativa de assegurar a segurança alimentar e tranquilizar os consumidores,O negócio "está bastante difícil" neste momento, confirmou Yoshinobu Yoshihashi, um dos grossistas de marisco no mercado do peixe em Tóquio.– por exemplo de crustáceos como ostras ou ouriços-do-mar –desde o final de agosto, acrescentou.

c/AFP