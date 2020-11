Libertada a jovem raptada nos arredores de Maputo

A vítima foi intercetada na segunda-feira de manhã num dos percursos diários habituais, entre casa, o trabalho e a habitação da ama do filho. Tudo na cidade da Matola, nos subúrbios da capital moçambicana.



A jovem é filha de um casal português, proprietário de um restaurante, onde também trabalham Jéssica e o marido.



Fonte do Serviço Nacional de Investigação Criminal remeteu esclarecimentos sobre o caso para mais tarde.



Desde o início do ano, as autoridades moçambicanas registaram uma dezena de raptos, cujas vítimas são empresários ou familiares.