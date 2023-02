Libertada espanhola detida em novembro no Irão

Ana Baneira Suárez, de 24 anos e membro de uma organização não-governamental de defesa dos Direitos Humanos, estava presa desde o início de novembro, quando foi detida alegadamente por participar nos protestos que ocorreram após a morte da jovem curda-iraniana Mahsa Amini.

Segundo fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Madrid, citadas pela agência EFE, a jovem foi libertada no sábado pelas autoridades iranianas e já falou com o ministro, José Manuel Albares, a quem disse estar bem.

Ao governante, a ativista expressou também a sua alegria por voltar a casa e o seu agradecimento pelas iniciativas do Governo de Madrid para conseguir a sua libertação.

Um outro espanhol, Santiago Cogedor, de 41 anos, foi também detido pelas autoridades iranianas, por ter fotografado o túmulo de Mahsa Amini.

Santiago Cogedor e Ana Baneira são dois dos 40 estrangeiros que as autoridades iranianas admitiram, em 22 de novembro, terem sido presos por alegado envolvimento nos protestos relacionados com a morte da jovem iraniana.

Mahsa Amini foi detida em setembro numa rua de Teerão pela "polícia da moral" por usar incorretamente o `hijab` (véu islâmico), acabando por morrer dias depois no hospital, o que originou vários meses de protestos sem precedentes no país e no mundo.

Em cerca de três meses de protestos, fortemente reprimidos pelas autoridades iranianas, morreram mais de 500 pessoas e pelo menos 15.000 foram detidas, segundo a organização não-governamental (ONG) Iran Human Rights.