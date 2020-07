Libertada mulher de ex-presidente das Honduras condenada a 58 anos de prisão

O tribunal revogou também a prisão preventiva de Saúl Escobar, secretário particular de Bonilla quando esta foi primeira dama daquele país.Bonilla e Escobar, de acordo com a decisão, deverão no entanto apresentar um relatório mensal e estão proibidos de deixar o país., enquanto Escobar foi condenado a 48 anos por fraude,Em 13 de março deste ano, o Supremo Tribunal das Honduras ordenou a repetição do julgamento da antiga primeira dama, em resposta a dois recursos apresentados pela defesa.

O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão judicial, segundo o advogado.