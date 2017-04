Libertados colaboradores da ONU que estavam reféns no Congo

Lusa 18 Abr, 2017, 23:57 | Mundo

O departamento da ONU para as missões de paz adiantou, em comunicado, que "o campo está calmo e sob o controlo total" das suas forças.

Refugiados, desarmados, do Sudão do Sul fizeram reféns entre os membros do `staff` da ONU ao início da terça-feira, na base de Munigi, na província congolesa do Kivu do Norte, exigindo transferência para outro país do leste africano para evitar o seu regresso forçado ao Sudão do Sul, adiantou a missão da ONU no Congo.