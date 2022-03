Libertados dois norte-americanos na Venezuela

Segundo o canal Telesur, foram libertados Gustavo Adolfo Cárdenas, antigo gestor da Citgo, e José Alberto Fernández, que a imprensa local diz ser um turista cubano-americano acusado de terrorismo em fevereiro de 2021.

"Fontes oficiais confirmam que foi emitida uma ordem de libertação, por razões humanitárias, a favor de dois cidadãos americanos que se encontravam à ordem da justiça Venezuela. Trata-se Gustavo Adolfo Cárdenas e José Alberto Fernández", informou a Telesur.

A libertação de Gustavo Adolfo Cárdenas foi também confirmada aos jornalistas pelo seu advogado, Jesus Loreto.

As libertações têm lugar depois de o presidente, Nicolás Maduro, receber uma delegação de alto nível de responsáveis da Casa Branca no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas.

O encontrou foi confirmado por Nicolás Maduro que considerou ter sido "cordial e muito diplomático".

Questões energéticas na agenda

A viagem a Caracas, segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, teve como objetivo "discutir diferentes questões, entre elas, claro, a segurança energética" numa altura de escalada do preço do petróleo, devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

As autoridades norte-americanas, acrescentou Jen Psaki, também abordaram a situação dos seis ex-gestores da Citgo (subsidiária da petrolífera estatal venezuelana), cinco dos quais são cidadãos norte-americanos e um residente permanente, atualmente preso em Caracas.

Em 5 de fevereiro, um tribunal de recurso da Venezuela ratificou a condenação de 13 anos e sete meses de prisão para José Ángel Pereira Ruimwyk, ex-presidente da Citgo.

Os outros cinco gestores, Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, José Luis Zambrano Colina, Alirio José Zambrano Colina e Gustavo Adolfo Cárdenas (agora em liberdade) viram confirmadas as penas de 8 anos e 10 meses de prisão para cada um deles.

José Ángel Pereira Ruimwyk foi acusado de desvio fraudulento, conspiração de um funcionário com um contratante, associação para cometer delito e condenado ainda a pagar dois milhões de dólares de multa, o equivalente a 40% do valor dos bens envolvidos no crime.

Em 21 de novembro de 2017, o procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, anunciou a detenção dos gestores da Citgo durante uma conferência de imprensa, na qual explicou que os suspeitos assinaram contratos que "comprometiam o património nacional e o futuro daquela importante subsidiária (...) sem aprovação do executivo nacional".

Segundo explicou Tarek Saab, um dos acordos assinados previa empréstimos com condições desfavoráveis para a indústria petrolífera venezuelana e a "oferta como garantia" da própria filial da subsidiária.