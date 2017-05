Libertados dois reféns da guerrilha colombiana Exército de Libertação Nacional

Lusa 17 Mai, 2017, 07:25 | Mundo

As duas pessoas têm nacionalidade colombiana e foram entregues ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), indicou o CICV, sem divulgar a identidade ou local onde foram sequestradas.

A chefe do gabinete do CICV em Quibdó, capital de Chocó, Anna Praz, disse "ser gratificante" ver como "estas pessoas vão poder regressar às suas vidas depois de momentos que, sem dúvida, foram difíceis para elas", de acordo com um comunicado da organização.

"A nossa razão de ser é ajudar quem sofre com o conflito e a violência, sem distinção", acrescentou Praz.

O chefe adjunto da delegação do CICV na Colômbia, Christoph Vogt, destacou que as equipas da entidade "acorrem constantemente às zonas mais afetadas pelo conflito armado no Chocó" para apoiar a população civil.

Chocó é uma das regiões mais afetadas pelo conflito armado colombiano, onde o ELN e os grupos herdeiros dos paramilitares combatem há vários meses para controlar o espaço que as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) deixaram vago.

O Governo da Colômbia e o ELN abriram, no passado dia 07 de fevereiro, em Quito um processo de diálogo que pretende pôr fim ao conflito mantido por mais de 52 anos.

O sequestro de cidadãos foi um dos pontos que atrasou a abertura dos diálogos de paz.