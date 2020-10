Libertados marinheiros raptados há cinco meses ao largo da Guiné Equatorial

"É com grande satisfação que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República da Guiné Equatorial informa a comunidade nacional e internacional que os cinco reféns raptados em 09 de maio de 2020 no mar territorial nacional, quando os navios mercantes Mitong e Djibloho foram simultaneamente atacados em Malabo por piratas não identificados, na sequência de intensas ações de inteligência coordenadas com a irmã República Federal da Nigéria, foram libertados em segurança hoje, 06 de outubro", afirma o comunicado, divulgado hoje através da página oficial do Governo equato-guineense.

Segundo as autoridades, as vítimas são um cidadão da Guiné Equatorial, um ucraniano e três russos.

O comunicado faz-se acompanhar de uma fotografia dos cinco homens, com a legenda: "os cinco reféns libertados após cinco meses".

Na nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação expressa a sua "sincera gratidão" pelas ações desenvolvidas pelo Governo para a libertação dos homens, destacando, "em particular, a inestimável implicação pessoal do vice-presidente da República, encarregado da Defesa Nacional e Segurança do Estado, Teodoro Nguema Obiang Mangue, para uma rápida e positiva resolução deste triste acontecimento".

Teodoro Nguema Obiang Mangue, também conhecido como `Teodorin`, é o filho mais velho do Presidente equato-guineense, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, no poder há mais de 40 anos.

Os "mesmos agradecimentos são extensivos" à Nigéria e aos outros dois países cujos nacionais se encontravam entre os raptados (Rússia e Ucrânia), bem como aos responsáveis da empresa para a qual os homens trabalham, "pela sua valiosa colaboração".

No mesmo comunicado, o Governo apela à intensificação da cooperação internacional na luta conjunta "contra o flagelo da pirataria marítima, os seus atores materiais e os grupos que a financiam, o que ameaça a coexistência saudável dos cidadãos e a paz e segurança internacionais".

O Golfo da Guiné, que se estende da costa do Senegal até Angola e Nigéria, ao longo de 5.700 quilómetros, tornou-se nos últimos anos numa zona de atuação de piratas e o epicentro de pilhagens de navios e raptos de marinheiros para resgate.