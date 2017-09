Libertados os seis políticos que tinham sido detidos na Catalunha

Seis dos 14 detidos por envolvimento na preparação do referendo na Catalunha foram libertados, depois de terem sido presentes a um juiz. Um momento acompanhado pela RTP.



Os seis políticos foram transferidos das instalações da Guarda Civil, no centro de Barcelona, sob fortes medidas de segurança para o edifício do Tribunal de Instrução, na capital da catalã por volta das 7h00.



O até agora secretário-geral da vice-presidência da Generalitat, Josep Maria Jové e o secretário do Departamento de Finanças, Lluis Salvadó fazem parte do grupo dos seis detidos que vão ser ouvidos hoje pelo juiz Juan Antonio Ramírez, que decretou as buscas realizadas esta semana, na Catalunha.



Na quarta-feira realizaram-se buscas em organismos oficiais e empresas privadas tendo sido apreendidos documentos e diverso material relacionado com a realização do referendo marcado pelos separatistas para o dia 1 de outubro, mas que foi suspenso pelo Tribunal Constitucional.



Os detidos foram acusados de delitos de desobediência, má gestão de fundos públicos e sedição, incorrendo a penas que podem chegar aos 15 anos de cadeia.