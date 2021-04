Libertados polícias reféns no Paquistão em protestos contra França

Os polícias tinham sido feitos reféns no domingo pelo Tehreek-e-Labbaik Party (TLP), durante protestos violentos em Lahore.Um vídeo colocado "online" no domingo, cuja autenticidade foi confirmada à agência de notícias France-Presse (AFP) pela polícia de Lahore, mostrava agentes feridos, alguns ensanguentados e com contusões visíveis, com ligaduras à volta da cabeça.O ministro do Interior, Sheikh Rashid Ahmed, disse que os polícias foram libertados ao início do dia de hoje (segunda-feira) após "negociações" com o TLP, que foi oficialmente banido na semana passada pelo governo, que o classificou de organização terrorista.Os agentes foram sequestrados numa mesquita pertencente ao TLP, onde se reuniram os apoiantes do movimento, encontrando-se o local cercado pela polícia.", disse Rashid num vídeo na rede social Twitter. "", informou.Os islamitas protestam desde 12 de abril contra a prisão do seu líder, detido por ter exigido a expulsão do embaixador francês, tendo exigido até a 20 de abril para que fosse expulso o embaixador francês.Manifestações anti-francesas tiveram lugar em várias cidades do país, resultando na morte de seis polícias e levando a embaixada francesa a apelar aos cidadãos franceses para que abandonassem temporariamente o país.O partido tem estado na vanguarda de uma campanha anti-França que dura há meses, desde que o presidente, Emmanuel Macron, defendeu o direito à caricatura em nome da liberdade de expressão.

O líder francês tinha falado durante uma homenagem a um professor morto a 16 de outubro depois de mostrar desenhos satíricos à sua turma, na sequência da republicação de representações do Profeta Maomé pela revista Charlie Hebdo.