Líbia. Autoridades confirmam mais de cinco mil mortos e avisam que número pode duplicar

As fortes inundações na Líbia, provocadas pela tempestade Daniel, já provocaram mais de cinco mil mortos e as autoridades avisam que o número pode duplicar, já que existem mais de dez mil desaparecidos. A Organização Internacional para as Migrações (OIM) confirmou que existem pelo menos 30 mil deslocados na cidade de Derna.





As autoridades alertam que o número de vítimas pode mesmo duplicar, à medida que os corpos continuam a dar à costa no leste da Líbia e há mais de dez mil pessoas desaparecidas.



O “mar despeja constantemente dezenas de corpos”, disse à Reuters Hichem AbuChkiouat, ministro da Aviação Civil da administração que governa o leste da Líbia.



“Contamos mais de 5.300 mortos até agora e o número deverá aumentar significativamente, podendo até duplicar, porque o número de desaparecidos também é de milhares”, afirmou.



Pelo menos dez mil pessoas continuam desaparecidas e a Agência para as Migrações das Nações Unidas anunciou esta quarta-feira que há pelo menos 30 mil deslocados na cidade de Derna, no leste da Líbia.



"Há pelo menos 30 mil pessoas deslocadas" em Derna, disse a Organização Internacional para as Migrações (OIM) num relatório sobre a situação no leste da Líbia após a passagem da tempestade Daniel na madrugada de segunda-feira.



Segundo a agência, estima-se ainda que existam três mil desaparecidos em al-Bayda e mais de dois mil em Benghazi, outras cidades mais a oeste do país.

O número de mortos na sequência das inundações provocadas pela passagem pela tempestade Daniel, na Líbia, continua a aumentar e é já superior a 5.300.O “mar despeja constantemente dezenas de corpos”, disse à Reuters Hichem AbuChkiouat, ministro da Aviação Civil da administração que governa o leste da Líbia.Pelo menos dez mil pessoas continuam desaparecidas e a Agência para as Migrações das Nações Unidas anunciou esta quarta-feira que"Há pelo menos 30 mil pessoas deslocadas" em Derna, disse a Organização Internacional para as Migrações (OIM) num relatório sobre a situação no leste da Líbia após a passagem da tempestade Daniel na madrugada de segunda-feira.Segundo a agência, estima-se ainda que existam três mil desaparecidos em al-Bayda e mais de dois mil em Benghazi, outras cidades mais a oeste do país. Um quarto da cidade de Derna destruída

A tempestade Daniel atingiu a costa leste da Líbia na tarde de domingo, atingindo a metrópole de Benghazi antes de seguir para leste.



Durante a noite de domingo, duas barragens em Wadi Derna colapsaram e libertaram 33 milhões de metros cúbicos de água. A massa de lama e detritos varreu bairros inteiros e deixou parte da cidade de Derna irreconhecível. A tempestade Daniel atingiu a costa leste da Líbia na tarde de domingo, atingindo a metrópole de Benghazi antes de seguir para leste.A massa de lama e detritos varreu bairros inteiros e deixou parte da cidade de Derna irreconhecível. Estima-se que cerca de um quarto da cidade tenha sido destruída.



Nos últimos dias, vários países já ofereceram ajuda à Líbia e estão já no terreno equipas de resgate enviadas pela Turquia e pelos Emirados Árabes Unidos.



Também a Jordânia, Itália, Argélia e o Egito já enviaram ajuda para o país. A França anunciou a implantação de um hospital de campanha para ajudar as populações afetadas, enquanto os Estados Unidos decidiram enviar “fundos de emergência para organizações de ajuda humanitária” e estão a coordenar-se com as autoridades líbias e a ONU para fornecer apoio adicional.



O poder em Tripoli lançou apelos à Ajuda Internacional e decretou o estado de catástrofe no leste da Líbia. Foram também decretados três dias de luto.



c/agências Também a Jordânia, Itália, Argélia e o Egito já enviaram ajuda para o país. A França anunciou a implantação de um hospital de campanha para ajudar as populações afetadas, enquanto os Estados Unidos decidiram enviar “fundos de emergência para organizações de ajuda humanitária” e estão a coordenar-se com as autoridades líbias e a ONU para fornecer apoio adicional.O poder em Tripoli lançou apelos à Ajuda Internacional e decretou o estado de catástrofe no leste da Líbia. Foram também decretados três dias de luto.c/agências