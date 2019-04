Líbia. Batalha por Tripoli intensifica-se e provoca 2800 deslocados

Esta segunda-feira, a coordenadora da ONU para a Líbia, Maria Ribeiro, "lembrou a todas as partes as suas obrigações perante o direito internacional". Incluindo "garantir a segurança de todos os civis e de todas as estruturas civis", de forma a "permitir o acesso seguro, permanente e sem entraves, do auxílio humanitário".



Os serviços de socorro da Líbia confirmaram que não conseguiram entrar nas zonas de conflito este fim-de-semana.



O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados estima em mais de 2800 as pessoas que fugiram dos combates e avisa que muitas mais poderão abandonar as suas casas, embora algumas populações estejam encurraladas.



"A maioria das famílias deslocadas puderam ser alojadas na casa de familiares em zonas mais seguras, enquanto outras foram albergadas no campo de Tajoura", uma cidade costeira nos arredores de Tripoli, referiu a agência da ONU.



O Alto Comissariado solicita também às autoridades locais que coloquem em "locais seguros" as pessoas mais vulneráveis apanhadas pelos combates.



"Está complicado porque o acesso (a estas zonas) está extremamente limitado", lamenta ainda a agência da ONU, "preocupada com a segurança de milhares de refugiados e migrantes, que permanecem detidos arbitrariamente", e "apanhados nas zonas de conflito".



As forças do exército do Governo de Unidade Nacional têm respondido agressivamente à ofensiva do LNA. Este registou até agora 19 mortos entre as suas forças.

Desde quinta-feira, 4 de abril, quando teve início a ofensiva do LNA, registaram-se oficialmente mais de 30 mortos e meia centena de feridos. Vários são civis, referiu o Ministério da Saúde do Governo sediado em Tripoli, sem precisar números.

Resistência feroz



Domingo, a missão da ONU na Líbia (Manul) lançou um "apelo urgente" para uma trégua de duas horas no subúrbio de Trípoli, para permitir a retirada de feridos e civis diante da escalada militar.







Mas "não houve trégua", disse à agência noticiosa francesa AFP um porta-voz do Manul, Jean Alam.







Após uma batalha intensa pelo controlo do aeroporto internacional de Tripoli - destruído e abandonado no conflito civil de 2014 -, as forças terrestres do LNA tentam agora abrir caminho até ao centro. Contam, desde esta segunda-feira, com o apoio de força aérea.







Na rede social Twitter surgiu um vídeo com imagens dos confrontos, sem especificar a autoria das imagens.



#Libya- video of LNA fighting near Khallet Alforjan, Ain Zara, outskirts of #Tripoli.

Classic combined-arms tactics:

-Couple of dudes taking potshots with an MG in general direction of enemy

-Tank doing donuts

-Someone walking by with an RPG

-A guy on his back filming it all pic.twitter.com/USLo4i026e — Oded Berkowitz (@Oded121351) 8 de abril de 2019





No terreno, deparam-se com a resistência de milícias vindas de Misrata e armadas pelo Governo do primeiro-ministro Fayez al-Serraj. Desde sábado, são igualmente alvo de ataques aéreos das forças que apoiam Tripoli.







Esta segunda-feira, 8 de abril, o único aeroporto de Tripoli ainda em funcionamento, localizado no subúrbio de Matiga, sofreu um ataque aéreo.



Apanhado de surpresa



O reacender da guerra civil na Líbia apanhou de surpresa a comunidade internacional, sobretudo o secretário-geral da ONU, António Guterres, empenhado até à semana passada numa conferência entre as duas grandes forças que disputam a Líbia, com vista à preparação de eleições.



A conferência está prevista para os dias 14 e 16 de abril na cidade líbia de Ghadames.



Sexta-feira, dia 5 de abril, Guterres reuniu-se com o comandante das tropas do LNA, o marechal Khalifa Haftar, apelando à contenção. Abandonou o país no mesmo dia, lamentando a intransigência das partes.



Várias forças internacionais estão desde sábado a retirar da Líbia pessoal não essencial, incluindo a ONU, os Estados Unidos e a empresa petrolífera italiana ENI.



Washington, Bruxelas, a ONU e o G7 já apelaram ao "cessar imediato" da ofensiva do marechal Kahlifa Haftar, líder do LNA, com tréguas e regresso às conversações de conciliação.

França, antiga aliada do ditador líbio Kadhafi e apoiante de Haftar desde o Governo socialista de François Hollande, afirma não ter sido informada da ofensiva desta primavera.



Esta segunda-feira, o enviado especial da ONU Ghassan Salame reuniu-se com Serraj no gabinete do primeiro-ministro para debater "esta conjuntura crítica e difícil", reportou a missão das Nações Unidas no país.



Novo ditador?



Haftar, um antigo oficial do exército de Muammar Kadhaffi, acabou por se incompatibilizar com o ditador e viveu vários anos nos Estados Unidos.







Regressou à Líbia após a queda de Kadhaffi, em 2011, e lutou para impedir o controlo do poder por parte dos islamitas.







Recusou por isso em 2016 integrar o Governo de Unidade Nacional, apoiado pela comunidade internacional e liderado por Fayez al-Serraj, oriundo de uma rica família de empresários.





Haftar apropriou-se do leste do país, tendo recentemente passado a controlar também o sul. As suas tropas constituem o braço armado de um executivo e de um parlamento alternativos a Tripoli, a partir de Tobruk.





Esta fação, que conta com o apoio do Egipto e dos Emirados Árabes Unidos, além da França, tenta agora assumir Tripoli e o oeste líbio.

Os seus opositores afirmam que Haftar pretende tomar o lugar e o antigo poder de Kadhaffi, que governou a Líbia durante quatro décadas.

O apoio francês a Haftar tem esbarrado com a estratégia de Itália. Antigo poder colonial da Líbia, a Itália tem apostado na conciliação, tentando liderar esse processo.

As tropas de Haftar

O LNA inclui a tropa de elite Saiqa (Relâmpago) come cerca de 3.500 homens. Os filhos de Haftar comandam igualmente fortes contingentes. O LNA inclui a tropa de elite Saiqa (Relâmpago) come cerca de 3.500 homens. Os filhos de Haftar comandam igualmente fortes contingentes.





O Exército Nacional da Líbia afirma ter 85 mil homens, mas essa contabilidade inclui as tropas do exército regular líbio, oficialmente ao serviço de Tripoli.







Os detratores de Haftar acusam-no de ter engrossado o LNA com milícias sudanesas e do Chad, além de homens de tribos do deserto e de combatentes salafistas. O LNA nega.