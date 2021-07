Líbia confirma perseguição de embarcação com migrantes após denúncia de ONG

Num comunicado, emitido na quinta-feira à noite e citado hoje pela agência Associated Press (AP), a Marinha líbia considerou que as manobras de perseguição efetuadas pelo navio líbio, num aparente esforço de impedir a chegada dos migrantes às costas europeias, colocaram em perigo a vida das pessoas que estavam a bordo da embarcação perseguida.

Na mesma nota, as autoridades marítimas líbias condenaram "qualquer ato que viole as normas e as leis locais e internacionais", assegurando que as responsabilidades neste incidente serão averiguadas e imputadas.

Na quinta-feira, a ONG alemã Sea-Watch (envolvida em resgates humanitários no mar) divulgou imagens filmadas a partir de um avião que mostravam um navio da guarda costeira da Líbia a perseguir a alta velocidade uma embarcação de madeira de cor azul, equipada com um pequeno motor, que tinha a bordo pelo menos duas dezenas de pessoas.

Durante as manobras de perseguição, que ocorreram em águas internacionais numa zona de busca e salvamento de Malta (Estado-membro da União Europeia), elementos de uniforme que estavam a bordo do navio líbio dispararam, pelo menos em duas ocasiões, em direção à área onde se encontrava a embarcação com os migrantes, segundo as mesmas imagens, descritas pela AP.

A guarda costeira líbia quase colidiu com a embarcação de madeira por diversas vezes.

A Líbia, país localizado a cerca de 300 quilómetros das costas italianas, faz parte da chamada rota migratória do Mediterrâneo Central, encarada como uma das mais mortais, que sai igualmente a partir da Argélia e da Tunísia em direção à Itália e a Malta.

Devido à situação do país, imerso num caos político e securitário desde a queda do regime de Muhammar Kadhafi em 2011, a Líbia não é considerada "um porto seguro" para os migrantes.

Ao longo dos últimos anos, a União Europeia (UE) apoiou a guarda costeira líbia para tentar conter a saída de migrantes em direção à Europa.

Várias ONG de defesa dos direitos humanos sempre denunciaram que tais esforços tinham deixado os migrantes à mercê de grupos armados locais ou retidos em centros de detenção sobrelotados e com condições de vida muito precárias.

Durante este ano, pelo menos 723 pessoas morreram ou foram dadas como desaparecidas na rota do Mediterrâneo Central.

Cerca de 15 mil homens, mulheres e crianças foram intercetados pela guarda costeira líbia e reencaminhados para o território líbio entre janeiro deste ano e o passado dia 26 de junho, um número recorde.

Ainda no mesmo comunicado, a Marinha líbia assegurou que "vai prosseguir com o dever de salvar vidas no mar" e de "proteger as costas líbias em conformidade com as leis locais e internacionais e as normas humanitárias".