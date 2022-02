Líbia. Governo transitório anuncia que vai prosseguir mandato

"O Governo de Abdelhamid al Debeibah continuará com os seus deveres constitucionais até que entregue o poder a um Governo eleito", afirmou o porta-voz Mohamed Hamuda perante os jornalistas.

Hamuda acrescentou que o GNU não reconhecerá nenhuma alteração na administração e recordou ainda que o executivo emana do Fórum de Diálogo Político líbio (FDPL) e não do poder legislativo, como define o roteiro reconhecido pela comunidade internacional.

No seu último encontro em setembro passado, o FDPL, organismo `ad hoc` formado pelas Nações Unidas e que reúne 75 responsáveis de todo o país, decidiu limitar a 18 meses o seu mandato, até junho.

Segundo os critérios que vão ser exigidos aos postos de primeiro-ministro, fixados na semana passada pelo hemiciclo, o dirigente deve possuir a nacionalidade líbia, não exercer um cargo público durante a sua candidatura e comprometer-se a não se candidatar às próximas eleições.

As primeiras eleições presidenciais do país desde a sua independência da Itália em 1951, fixadas no âmbito do plano de paz e reunificação nacional das Nações Unidas, deveriam ter decorrido na Líbia em 24 de dezembro.

Contudo, a 48 horas do escrutínio a Comissão eleitoral propôs o seu adiamento sem data marcada, devido aos conflitos entre o poder político e judicial.

A Líbia é um Estado falido, vítima do caos e da guerra civil desde 2011, quando a NATO interveio militarmente de forma decisiva para garantir a vitória de diversos grupos rebeldes sobre o regime de Muamar al-Kadhafi, executado sumariamente no decurso da rebelião.