Líbia. Guarda costeira acusada de abandonar migrantes no mar

RTP18 Jul, 2018, 21:27 | Mundo

Um membro da tripulação do barco de resgate da "Proactiva Open Arms" socorre a mulher encontrada com vida no Mediterrâneo | Juan Medina - Reuters

O “Proactiva Open Arms” (ONG espanhola de resgate) encontrou, na terça-feira, três migrantes a cerca de 144 quilómetros da costa da Líbia. Uma mulher estava ainda com vida entre os destroços de um barco, ao lado dos corpos de uma criança e de outra mulher.



A guarda costeira da Líbia é acusada pelo grupo de ajuda humanitária de ter abandonado as três migrantes, depois de ter intercetado um barco que transportava 160 pessoas para a Europa na segunda-feira.





O “Proactiva Open Arms” publicou um vídeo do momento do resgate no Twitter onde escreve que denuncia “a omissão de socorro em águas internacionais e abandono” dos três migrantes.







🔴#ULTIMAHORA Denunciamos omisión de socorro en aguas internacionales y abandono de una persona con vida y los cadaveres de un niño y una mujer por los supuestos Guardacostas Libios, a los que Italia legitima y pone al frente. Cada muerte es consecuencia directa de esa política. pic.twitter.com/2IsxyDHazn — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 17 de julho de 2018



Mais de 80 mil pessoas que partiram da Líbia para a Europa foram resgatadas pela guarda costeira nos últimos anos

“A culpa por este crime recai sobre as políticas de Matteo Salvini”, continuou Camps, atacando o ministro italiano do Interior.





O diretor do grupo espanhol de ajuda humanitária afirma que as duas mulheres e a criança encontradas no Mediterrâneo recusaram subir a bordo nos navios líbios com o resto do grupo, tendo sido deixados para trás.





O “Proactiva Open Arms” informou que a mulher sobrevivente ia ser levada para Espanha, depois de as autoridades italianas terem comunicado que recebiam a sobrevivente mas não aceitavam os dois cadáveres.



Segundo The Guardian , a guarda costeira afirmou que os resgates de refugiados e migrantes foram realizados “de acordo com os padrões internacionais para salvar vidas no mar”. Um porta-voz da guarda costeira da Líbia acrescentou que “todos os desastres que ocorrem no mar são causados por traficantes de seres humanos que só estão interessados no lucro e na presença de grupos não-governamentais na região”.Òscar Camps, fundador e diretor da “Proactiva Open Arms”, culpabilizou a cooperação do governo italiano com as autoridades líbias pelas mortes: “Esta é a consequência direta da contratação de milícias armadas para fazer o resto da Europa acreditar que a Líbia é um Estado, um governo e um país seguro”.A ONG acrescentou que temia “pela proteção da mulher sobrevivente e pela sua total liberdade para testemunhar” sobre o sucedido.De acordo com dados da Organização Internacional de Migração, mais de 50 mil refugiados e migrantes chegam à Europa por via marítima e milhares morrem ou desaparecem durante a travessia.