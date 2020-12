Líbia liberta 18 pescadores da Sicília após reunião com Governo italiano

A notícia da libertação foi divulgada quando o Presidente do Governo italiano, Giuseppe Conte, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luigi di Maio, chegaram a Benghazi, na Líbia, para discutir o assunto com as autoridades locais.

"Daqui a poucas horas já poderão abraçar as suas famílias e entes queridos graças aos serviços de informação e a todo o corpo diplomático", anunciou Conte nas redes sociais, numa mensagem acompanhada por uma fotografia dos pescadores em frente aos seus barcos.

"O Governo continua a apoiar fortemente o processo de estabilização na Líbia. Foi isto que o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, e eu reiterámos hoje [ao marechal Khalifa] Haftar durante a nossa reunião em Benghazi", acrescentou o chefe da diplomacia italiana.

No dia 01 de setembro, dois barcos, o Medinea e o Atlantis, foram intercetados e levados para Benghazi, onde os soldados de Haftar, que controla esta região da Líbia, detiveram os 18 homens a bordo, oito dos quais italianos, seis tunisinos, dois filipinos e dois senegaleses.

Desde então, o Governo italiano manteve negociações em segredo com a Líbia, enquanto os familiares se manifestaram todos os dias para exigir a libertação dos pescadores.

"Os pescadores já falaram com as suas famílias e estão a bordo dos seus barcos", acrescentou o presidente da câmara de Mazara del Vallo (costa da Sicília), Salvatore Quinci, à imprensa italiana, adiantando que o anúncio da libertação foi saudado com gritos de alegria e abraços.

"É um presente enorme", disse Ilaria Trinca, filha do capitão do Atlantis, à agência de notícias espanhola Efe, embora ainda não tenha conseguido falar com o pai.

Desde que foram detidos, há mais de três meses, os pescadores estiveram numa casa em Benghazi e só puderam falar ao telefone uma vez.

Na noite de 01 de setembro, nove barcos de pesca de Mazara, uma cidade siciliana dedicada principalmente à pesca, estavam a cerca de 40 milhas da costa de Benghazi, quando um barco de patrulha líbio se aproximou e começou a disparar para o ar. Dois dos barcos pesqueiros foram arrestados.

Os pescadores procuravam o famoso camarão vermelho de Mazara, muito apreciado nos mercados de todo o mundo, mas, segundo os líbios, estavam em águas territoriais do país.

Em 2005, o então líder líbio, Muammar Kadhafi, decidiu unilateralmente estender a chamada Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 12 para 74 milhas e considerar ilegal toda a pesca naquela área.