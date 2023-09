Líbia. Mais de 3800 mortos na cidade de Derna

(em atualização)



Em informação avançada à agência France Presse, o porta-voz do Ministério fez novo balanço do número de mortes das inundações que afetaram o país. Segundo o tenente do exército já foram enterradas mais de 3100 pessoas, muitas delas de nacionalidade egípcia e sudanesa.





Esta quarta-feira as autoridades líbias encontraram mais de 200 cadáveres e mais de duas mil pessoas ainda se encontram desaparecidas na cidade. O governo líbio teme que os números sejam muito maiores, não só pelo nível da destruição em Derna e outras cidades mas também devido à dificuldade em conseguir ajuda internacional.







Mais de três mil pessoas ficaram deslocadas da cidade de Al-Bayda e outras duas mil da cidade de Benghazi. Às inundações, juntam-se os deslizamentos de terras, causados pela presença da tempestade Daniel. A cidade de Derna ficou completamente destruída.







Nesta cidade de 100 mil habitantes, pelo menos 30 mil ficaram deslocadas devido às inundações, de acordo com números apresentados pelo OIM, Organização Internacional para as Migrações. Nas redes sociais começam a ser divugados vídeos em que se vê o mar com cor de lama, com muitos corpos a aparecerem pelo meio.





Derna tem sete entradas mas apenas duas estão disponíveis, de acordo com a OIM. A comunicação é limitada devido ao corte generalizado de energia na cidade.

Ajuda internacional a caminho

À semelhança do que aconteceu em Marrocos, a Líbia também pediu ajuda internacional que começa a chegar a conta-gotas ao país. Alemanha, Roménia e Finlândia foram os países da União Europeia autorizados a enviar ajuda para Derna, no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União.







A Jordânia também já enviou um avião com ajuda humanitária e a Itália também vai enviar aviões e um navio com apoio e equipamento logístico.





O Reino Unido aprovou esta quarta-feira um pacote de mais de um milhão de euros para ajudar nos trabalhos de salvamento e ajudar as vítimas das inundações. Os britânicos revelaram estar em contacto com pessoas em Derna para saber quais são as principais necessidades de quem foi afetado.





"Continuaremos a coordenar de forma conjunta com as Nações Unidas e as autoridades líbias para saber que tipo de ajuda é necessária", explicou Hames Cleverly, ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido.