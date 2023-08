Líbia. Mortes em confrontos com milícias sobem para 55

O Centro de Apoio e Medicina de Emergência da Líbia, um grupo de médicos que é destacado para desastres humanitários e conflitos, avançou às primeiras horas do dia que 27 pessoas tinham morrido e mais de 100 pessoas estavam feridas. Muitas eram civis, mas o grupo de médicos não revelou quantas.

Grupos rivais

Os confrontos começaram na segunda-feira à noite, após o chefe de uma das milícias, a Brigada 444, Mahmoud Hamza, ter sido detido por uma outra milícia, as Forças Especiais de Dissuasão (Rada).







A Brigada 444 declarou ter assumido o controlo total da área de Ain Zara, nos arredores de Trípoli, e impediu a entrada de membros da Rada.





Na terça-feira, o Ministério da Saúde da Líbia pediu uma trégua de duas horas para retirar as pessoas retidas nas zonas de combate e para permitir que os hospitais recebessem doações de sangue.







Pelo menos 234 famílias foram retiradas das áreas da linha de frente nos subúrbios ao sul da capital, juntamente com dezenas de médicos e paramédicos presos pelo combate enquanto prestavam cuidados médicos, disse o Centro Médico de Emergência.









A Brigada 444 é afiliada ao Ministério da Defesa da Líbia e tem a reputação de ser a mais disciplinada do país do norte da África. Esta milícia controla os subúrbios ao sul de Trípoli e outras áreas.



A Força Especial de Dissuasão, comandada por Abdel Rauf Karah, é um poderoso grupo ultraconservador que atua como força policial da capital e controla o centro e o leste de Trípoli, a base aérea de Mitiga, o aeroporto civil e uma prisão.





O único aeroporto civil da capital líbia, Mitiga, que fica numa área sob o controlo da Força Especial de Dissuasão, reabriu para voos comerciais nesta quarta-feira, informaram as autoridades. Os voos estavam, entretanto, a serem desviados para Misrata, cerca de 180 quilómetros a leste.





A Líbia está dividida entre o Governo de Abdul Hamid Dbeibah, reconhecido pela ONU, no oeste, e outro no leste, apoiado pelo general renegado, Khalifa Haftar.







O presidente do Conselho Presidencial, Mohamed Manfi, na qualidade de Comandante Supremo do Exército, exortou "todas as partes beligerantes a cessarem imediatamente as hostilidades".







Ao pedido juntaram-se a missão especial da ONU na Líbia, a União Europeia e as embaixadas de França, Estados Unidos e Grã-Bretanha.





A atual escalada militar é a pior que aconteceu em 2023 e terá sido desencadeada pelo anúncio de um "plano" para convocar eleições gerais e pôr fim ao longo e instável processo de transição iniciado com a queda do regime de Muammar Kadhafi, em 2011.



Tréguas



Na noite de terça-feira, o conselho social no subúrbio oriental de Souq al-Jumaa, um reduto da Força Especial de Dissuasão, anunciou que foi alcançado um acordo com o primeiro-ministro Dbeibah, para que Hamza seja entregue a um “partido neutro”.



Numa declaração televisiva, o conselho anunciou que iria começar um cessar-fogo após a transferência do comandante da Força. Na noite de terça-feira, os combates diminuíram.



Ambos os grupos armados estão alinhados com o Governo de Dbeibah.