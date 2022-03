Líbia. ONU avisa que país pode dividir-se e apela a eleições em 2022

A subsecretária-geral Rosemary DiCarlo manifestou no Conselho de Segurança da ONU o seu apoio a uma iniciativa da organização para a formação de um comité conjunto com representantes das rivais Câmara dos Representantes (parlamento) e Alto Conselho estatal, com o objetivo de alcançar um acordo entre os dois órgãos "numa base constitucional que conduza a eleições este ano".

A crise emergiu após a Líbia ter fracassado na realização das suas primeiras eleições presidenciais em 24 de dezembro de 2021, no âmbito dos esforços de reconciliação da ONU.

O parlamento, estabelecido no leste do país norte-africano rico em petróleo, designou um novo primeiro-ministro, Fathi Bashagha, que ocupava a pasta do Interior, para dirigir um novo governo interino em fevereiro.

Os deputados consideram que o mandato do primeiro-ministro interino Abdul Hamid Dbeibah, sediado em Tripoli, expirou após o falhanço das eleições presidenciais.

Dbeibah insiste que vai permanecer no cargo até à realização das eleições, e o Alto Conselho, que aconselha o governo interino, considerou "incorreta" a designação de um novo primeiro-ministro antes da convocação do escrutínio.

DiCarlo indicou ainda que a enviada especial da ONU para a Líbia, a diplomata norte-americana Stephanie Williams, se ofereceu para mediar entre Dbeibah e Bashagha para "ultrapassar o atual impasse político" e evitar a consumação da divisão do país.

A Líbia mergulhou no caos após uma rebelião armada interna em 2011 apoiada pela NATO que derrubou o longo regime de Muammar Kadhafi.

Desde então, e na sequência de uma guerra civil com envolvimento internacional, o país tem estado dividido entre duas administrações rivais, no leste e oeste do país, ambas apoiadas por milícias armadas e governos estrangeiros.