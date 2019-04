Líbia. Pelo menos 20 mortos em confrontos perto de Tripoli

Andreia Martins - RTP07 Abr, 2019, 19:43 / atualizado em 07 Abr, 2019, 19:55 | Mundo

Membros do Exército Nacional Líbio, do marechal Haftar, na operação desencadeada deste quinta-feira rumo à capital, Tripoli. | Esam Omran Al-Fetori - Reuters

Os confrontos das últimas horas provocaram pelo menos 21 vítimas mortais e 27 feridos e a intensificação da situação no terreno levou a que as Nações Unidas apelassem a um cessar-fogo de duas horas durante a tarde de domingo, de forma a permitir a evacuação e assistência de civis na zona a sul da capital.





Mas segundo responsáveis da ONU, citados pela agência France Presse, a “trégua humanitária” não tinha ainda sido concedida.





Entre as vítimas mortais nas últimas confirma-se a morte de um médico da organização Crescente Vermelho. As forças afetas ao marechal Khalifa Haftar dizem ter perdido 14 combatentes nas últimas 24 horas.





Numa situação de cada vez maior instabilidade e insegurança junto à capital, várias forças internacionais começaram a retirar pessoal da Líbia, incluindo responsáveis norte-americanos.







A Eni, uma empresa multinacional de origem italiana, especializada em petróleo e gás, também já ordenou a retirada de todos os trabalhadores italianos.





As Nações Unidas também deverão anunciar nos próximos dias a retirada de pessoal não-essencial às operações no país.







Desde quinta-feira que o Exército Nacional Líbio, comandado pelo general Haftar, está a levar a cabo um ataque alargado na zona sul e oeste da cidade de Tripoli.





Este domingo, as forças de oposição realizaram o primeiro ataque aéreo, um dia depois de o Governo de União Nacional ter atacado as tropas de Haftar, no sábado, também por força aérea.







Os confrontos dos últimos dias têm ocorrido junto ao aeroporto internacional, que não é usado há vários anos, localizado a sul da capital, e que as forças de Haftar dizem ter tomado.





As forças leais a Khalifa Haftar controlam parte leste e sul do país, e estão agora a tentar chegar à capital para, a partir daí, pretendem dominar a totalidade do território líbio.





Os avanços registados na última semana acontecem em vésperas do início das conversações na próxima semana, com vista à preparação de eleições na Líbia. A conferência acontece entre os dias 14 e 16 de abril na cidade líbia de Ghadames.





Na última sexta-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres terminou uma visita surpresa à Líbia, afirmando que deixava o país com “o coração pesado e uma profunda preocupação”. O responsável esteve reunido com o marechal Khalifa Haftar, o homem forte da fação que protagonizou os ataques deste fim de semana. Um novo Kadhafi?

Desde 2011, após a queda de Kadhafi, que a Líbia está mergulhada numa profunda crise política, económica e securitária. Várias autoridades e fações disputam o território líbio, confiado ao Governo de união nacional, que foi estabelecido em 2015 sob égide das Nações Unidas.





Na oposição a este Governo destacam-se as forças leais ao marechal Haftar, um militar dissidente do regime de Muammar Kadhafi que conta com o apoio do Egito e dos Emirados Árabes Unidos.





O governo de Tripoli, reconhecido pela comunidade internacional, não conseguiu sobrepor-se a um executivo e parlamento paralelos, estabelecidos em Tobruk, que as milícias de Haftar apoiam.





Haftar é um anti-islamista que inicialmente ajudou Kadhafi quando este assumiu o poder na Líbia, em 1969, mas acabou por entrar em confronto com o antigo líder líbio e exilou-se nos Estados Unidos até à queda do regime, em 2011.





A agência Reuters refere que, apesar da dissidência, Haftar é visto pelos opositores como um novo ditador, nos mesmos moldes de Kadhafi.