Líbia. Presidente do Conselho Europeu acolhe cessar-fogo "com satisfação"

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse este sábado após uma reunião em Istambul com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, acolher "com satisfação" o esperado cessar-fogo acordado entre Moscovo e Anacara para começar à meia-noite na Líbia.