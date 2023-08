Líbia. Vídeo mostra mulher morta no chão de centro de detenção de migrantes

dentro de uma sala no centro detenção de Abu Salim, em Trípoli, capital do país,

"Esta mulher está morta", diz uma mulher nigeriana detida nas instalações de Abu Salim que considera o local uma “prisão”. "Morreu esta manhã", acrescentou.

As imagens, partilhadas com o jornal britânico The Guardian, por um grupo de migrantes que chegou à Tunísia vindo da Líbia, sustentam os relatos de diversas organizações humanitárias quanto aos sucessivos incidentes de violência e maus tratos contra migrantes e refugiados detidos nas instalações no norte de África.

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) e uma fonte da ONU confirmaram a autenticidade do vídeo e garantiram que foi filmado no centro de detenção de Abu Salim.



Sobre a identidade da mulher que aparece sem vida no vídeo, a fonte da ONU acredita que será da Somália e que terá morrido vítima de tuberculose.

Uma doença contraída por dezenas de requerentes de asilo detidos naquele centro de detenção e que segundo relatos das organizações humanitárias no local estão a definhar em quartos cheios de colchões e privados de cuidados médicos, conta o

"Estamos a tentar descobrir quem é esta mulher", afirmou um porta-voz da Refugees in Libya que garantiu que a organização estava a investigar o caso.

Segundo Vincent Cochetel, o enviado especial da Agência das Nações Unidas para os Refugiados para o Mediterrâneo Ocidental e Central, "as imagens gráficas horríveis recordam-nos que as condições de detenção na Líbia não estão a melhorar e que todos devemos prosseguir os esforços para acabar com as detenções arbitrárias".

episódios de dura violência contra os migrantes, desde espancamentos graves, violência sexual, extorsão e trabalho forçado – a organização médico-humanitária MSF Na sequência dos relatos dos trabalhadores humanitários – que constatam– a organização médico-humanitária MSF anunciou na semana passada que encerraria a prestação de cuidados em Trípoli, até ao final do ano.





, geridos pela Direção de Combate à Migração Ilegal (DCIM) e supervisionados pelo Ministério do Interior,

Os que conseguem escapar dos centros de detenção líbios consideram-nos como “uma prisão” ou um “inferno na terra”.





Tentam atravessar a fronteira com a Tunísia, atualmente o principal ponto de partida para as pessoas que tentam chegar à Europa.

, contou Ibrahim, um homem da Serra Leoa que esteve anteriormente detido em Tripoli, ao

"Não há outra maneira de sair de Abu Salim. Aquele sítio é um inferno", reiterou a situação uma mulher da Serra Leoa.

Em 2021, um relatório elaborado pela Amnistia Internacional para o Conselho dos Direitos Humanos da ONU concluiu queDe acordo com a Amnistia, Trípoli prometeu na altura encerrar os centros de detenção, mas as violações de direitos humanos têm continuado noutros centros no país.